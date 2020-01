Grève des avocats : la majorité des audiences reportées cette semaine au tribunal de Nancy

Nancy, France

Les avocats de Nancy décident de passer à la vitesse supérieure pour protester contre la réforme des retraites, avec la mise en place d'une grève d'une semaine. Ils étaient une centaine, vêtus de leurs robes noires, rassemblés en assemblée générale ce matin au tribunal. La durée ainsi que les modalités de leur mobilisation ont été définies. Cette grève d'une semaine a bien sûr des conséquences sur l'activité du tribunal, puisque la grande majorité des audiences prévues cette semaine seront reportées à plus tard.

Les audiences repoussées

La conséquence de la grève était visible dès ce lundi après-midi, au tribunal de Nancy : la majorité des audiences qui nécessitent la présence d'un avocat ont été reportées à plus tard. Une situation plutôt bien vécue, selon leurs avocats, par la plupart des justiciables. Cela dit, dans certains dossiers, repousser la décision de justice pourrait s'avérer plus difficile à vivre.

Le tribunal souffre déjà d'énormes retard (...) on en ajoute, on en a conscience, mais c'est la défense de cette cause qui doit prévaloir - bâtonnier du barreau de Nancy

Les avocats de Nancy se sont prononcés pour la grève d'une semaine © Radio France - Manon Klein

Ça n'est pas parce que les audiences sont reportées qu'il n'y a personne au tribunal. En effet, les dossiers sont reportés au cas par cas, à chaque début d'audience. La scène est quasiment la même à chaque fois : le dossier est présenté, l'avocat annonce qu'il est en grève, le ou les magistrats se retirent alors pour statuer, avant de décider le renvoi de l'audience à une date ultérieure. L'avocate Virginie Barbosa explique ainsi que l'un de ses clients va devoir rester plus longtemps sous contrôle judiciaire, même si un allègement sera peut-être possible, car son audience est renvoyée. "_L'affaire date d'un peu plus de deux ans (...) là le dossier a été renvoyé en jui_n" détaille l'avocate.

La grève des avocats de Nancy va durer toute la semaine. Elle pourrait encore être prolongée. Les avocats prévoient également de se mobiliser le 9 janvier, au sein notamment de la manifestation interprofessionnelle prévue à 13h30, place de la République à Nancy.