Les consommateurs ne desserrent pas les cordons de la bourse

Pour les commerçants qui vont rouvrir leurs magasins demain, ce sondage publié ce mardi risque d'être une douche froide. Alors que le gouvernement table sur une reprise forte de la consommation pour faire repartir l'économie française, les consommateurs restent sur leurs gardes.

Un Français sur deux estime que son budget conso sera identique à l'an dernier. 34% pensent que leurs revenus vont baisser cette année, et 19 % espèrent, à contrario, qu'il va augmenter. Les jeunes étant nettement plus optimistes que leurs aînés. Plusieurs signes démontrent leur prudence : presque quatre personnes sur dix entendent réduire leurs dépenses, un tiers va se donner un temps de réflexion avant de faire un achat, ce qui va limiter les achats d'impulsion, et enfin un tiers va épargner plutôt que de dépenser.

L'attrait croissant pour les produits d'occasion

De plus en plus de consommateurs sont vigilants sur le bilan carbone de leurs achats, et se tournent donc vers les produits d'occasion. C'est le cas de presque un consommateur sur deux, et une grande majorité d'entre eux se dirigera de préférence vers les plateformes de vente entre particuliers.

Le tourisme et les loisirs en hausse

Sans surprise quelques secteurs s'en sortent mieux : le tourisme où 19 % des Français vont dépenser plus cette année, mais aussi les loisirs et la culture pour 12 % des consommateurs. En revanche presque une personne sur cinq compte freiner sur les vêtements et les accessoires mais aussi sur l'équipement high tech.