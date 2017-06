Les consommateurs se plaignent plus souvent

Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se plaindre auprès de la Répression des fraudes

L'an dernier, 70 000 réclamations ont été enregistrées par ses services. C'est presque 3 % de plus que l'année précédente. C'est surtout à propos de l'information qu'ils reçoivent avant de signer un contrat que les plaintes des consommateurs s'envolent. Elles ont augmenté de 52 % en un an.

Quels sont les secteurs qui irritent le plus les consommateurs ?

Alors là pas de surprise. En tête de ce classement peu reluisant, on trouve la téléphonie mobile, où les plaintes ont été multipliées par trois. Globalement les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d'accès à internet font l'objet de très nombreuses récriminations. Vient ensuite le secteur de l'installation et de l'entretien de panneaux solaires, la billetterie, la plomberie, et la serrurerie. Les récriminations augmentent aussi beaucoup dans le secteur du gaz naturel. Dans ce cas-là les consommateurs dénoncent des pratiques commerciales trompeuses. La vente à distance traditionnelle, et le couponing, c'est à dire les bons de réductions ou le cash back qui consiste à se faire rembourser une partie de ses achats, font aussi l'objet de récriminations, tout comme les grandes surfaces alimentaires....

Mais quelques secteurs s'améliorent quand même

Effectivement. C'est le cas du démarchage traditionnel, du commerce sur internet, et du transport. Avec même un bon point pour le secteur de la banque où les plaintes ont diminué de 12 %, et du tourisme où elles reculent de presque 20 %. Beaucoup de plaintes arrivent directement au service central. Mais certains consommateurs et ils sont de plus en plus nombreux saisissent la Répression des fraudes dans leur département. A la Réunion, les plaintes ont augmenté de 57 % en un an. La hausse est aussi forte en région parisienne, en Isère et en Ille et Vilaine. En revanche on a moins appelé le numéro des renseignements administratifs le 3939 pour ce genre de récriminations.

Que se passe-t-il après ces plaintes ?

Dans 27 % des cas, la Répression des fraudes déclenche immédiatement un contrôle. Et si un dossier existe déjà, la plainte viendra s'y ajouter. Dans six cas sur dix, elle demande un complément d'information avant de passer à l'action. Bien sûr les services n'attendent pas que les consommateurs les alertent. L'an dernier, ils ont effectué presque 600 000 contrôles, dressé 15000 procès verbaux et encaissé presque 14 millions d'euros d'amendes.

Dominique Esway