CARTE - Les convois de la liberté passeront en Picardie

Avant de converger sur Paris et l’Ile-de-France, les convois de la liberté vont partir de différentes régions. Dans les Hauts de France, les véhicules (camions essentiellement mais aussi voitures, motos) partiront le matin de Calais (6h30) ou Valenciennes et Lille (8h30) mais vont rapidement rallier la Picardie. A l'Est, un autre convoi partira de Laon à 11 heures pour protester principalement contre le passe vaccinal. La carte du trajet est disponible sur Internet et ci-dessous avec notre carte interactive et ces convois sont très organisés, notamment via la boucle de discussion cryptée Telegram.

Le mouvement a démarré dans la capitale canadienne, à Otawa, paralysée par des centaines de routiers. Paris et la région parisienne pourraient bien être bloquées aussi dès ce vendredi 10 février. Car comme au Canada, des convois de la liberté s'organisent. Là-bas, ils protestent contre l’obligation vaccinale pour les camionneurs qui souhaitent franchir la frontière avec les États-Unis. D’autres manifestants engagés contre les mesures sanitaires ont ensuite rejoint le mouvement, comme en France. Ces convois de la liberté ont été créés via les réseaux sociaux par des anti-pass vaccinal. Leur objectif : rallier Paris ce vendredi soir et samedi, avant de faire demi-tour pour converger à Bruxelles le 14 février. Et depuis plusieurs jours ils s'organisent pour covoiturer, trouver des points de ravitaillement, établir le trajet jusqu'à Paris via les départementales, trouver un hébergement en région parisienne...

Déjà plus de 14 000 membres sont ainsi inscrits sur la page Facebook du convoi de la liberté Hauts-de-France et les internautes s'organisent par département, sur la messagerie Telegram pour descendre sur Paris.

Deux convois de la liberté devraient ainsi se rejoindre près d'Amiens via les départementales en camion, en voitures mais aussi à motos. Ils devraient partir à 6h30 de Calais, à 8h30 de Lille ou Valenciennes. Est ensuite prévue une pause de 30 minutes à Abbeville (Somme) devant L'auberge fleurie avant de se retrouver pour déjeuner entre Longueau et Glisy, près d'Amiens, sur le parking des poids lourds (sur la RN29).

A l'Est de la région, un troisième convoi partira de Laon (Aisne) à 11 heures. Puis à 14h30, départ de Longueau en direction de l'Oise avec arrêt sur le parking du restaurant le Saint Pierre, un bar restaurant traditionnel familial situé à La Rue Saint Pierre, entre Beauvais et Clermont.

Enfin cap sur Paris à partir de 16h30. Les manifestants comptent arriver sur la capitale vers 19 heures. Et des hébergements solidaires se mettent aussi en place via le réseau Télégram pour loger les Picards dans la capitale.

Le préfet de Paris a interdit jeudi 9 février ces convois de la liberté dans Paris entre vendredi et lundi, sous peine d'amendes pour entrave à la circulation pouvant aller jusqu'à deux ans de prison, 4 500 euros d'amende, mais aussi une suspension du permis de conduire et surtout une immobilisation ou une mise en fourrière du véhicule.