Les convoyeurs de fonds de Loomis Reims sont en grève

C'est une intersyndicale qui a lancé cet appel à la grève au niveau national : les salariés de la société Loomis réclament une hausse de salaire de 95 euros bruts par mois. La direction refuse et propose 25 euros.

Une table et quelques chaises de pique-nique, la sono d'une voiture à fond, avec ce piquet de grève les salariés de l'entreprise Loomis ont clairement envie de se montrer et de se faire entendre. Ils sont 50 à travailler sur le site de Reims et ce mardi, une quinzaine d'entre eux tiennent le piquet de grève. "Ce matin il n'y a que 2 camions sur 7 qui sont sortis", précise Christophe Boutrot, délégué syndical CFTC.

Les convoyeurs de fonds répondent à un appel lancé au niveau national par l'intersyndicale (FO, CGT, CFDT, Unsa, CFTC), pour réclamer une hausse de salaires : 95 euros bruts par mois, soit 5% de hausse. "C'est dérisoire. Un convoyeur de fonds touche à peu près 1 800 - 2 000 euros par mois, primes comprises", selon Christophe Boutrot. La direction propose de son côté une hausse de 0,6% en avril, puis 0,4% en septembre et 1% en janvier 2023.

Une hausse de salaires d'autant plus méritée, selon les syndicats, que les salariés ont toujours travaillé, même au plus fort de la crise du Covid-19 : "95 euros ce n'est pas grand chose par rapport au travail fourni. Nous sommes 3 par camion, toute la journée, sans en sortir même pour manger. Donc on se retrouve parfois sans masque côte à côte", se justifie Christophe Boutrot.