Les cornichons de l'Yonne retrouve le dessus du panier

La Maison Marc, installée à Chemilly-Sur Yonne poursuit son développement. L'entreprise qui produit des cornichons 100% français pour l'épicerie fine, est la pionnière du renouveau de cette filière en Bourgogne. Elle s'est positionnée dés ses début en 2012, sur le marché du haut de gamme. Ses cornichons sont servis sur les grandes tables et à l'Elysée. Elle emploie une bonne cinquantaine de personnes.

Un début de saison compliqué

2021 devrait être à nouveau une grande année, pour l'entreprise icaunaise, et pourtant la récolte a été retardée de presque trois semaines aumois de juillet à cause du mauvais temps. "Cette année, c'est très compliqué au niveau de la météo. Il n'a fait que pleuvoir", regrette Henri Jeannequin, le patron, "On a eu un petit créneau pour pouvoir semer, désherber mécaniquement. C'était très compliqué pour que le cornichon pousse correctement".

La récolte a été retardée de presque trois semaines au début de mois de juillet à cause du mauvais temps. © Radio France - Thierry Boulant

Une production qui va doubler cette année

Ce petit contre-temps dans la récolte n'empêchera pas, La Maison Marc de produire encore davantage cette année. _"Il y a deux ans, on produisait un peu moins de 200 000 bocaux" rappelle le chef d'entreprise, "et là, cette année, on en prévoit 400 000. On peut produire encore encore cinq fois plus sans problème. Je suis en train de construire des logements pour justement accueillir beaucoup de personnel. J'ai aussi investi dans une ligne de production pour pouvoir conditionner les cornichons très rapidement._"

Une partie de cette production doit servir à reconstituer les stocks entamés pendant la crise sanitaire, pour pallier les aléas d'une année 2020 difficile.

La Maison Marc emploie une bonne cinquantaine de personnes, des travailleurs polonais pour la plupart. Elle construit actuellement des logements pour améliorer leur accueil © Radio France - Thierry Boulant

10 % de la production exportée

La demande s'accroit régulièrement et pas seulement en France. La Maison Marc exporte 10% de sa production. "Si on prend des chiffres juste au niveau international, on a doublé en un an les ventes" explique Henri Jeannequin, "on vend au Canada, en Amérique, en Angleterre, aux Emirats.. ça compte pour le prestige de notre image."

Des nouvelles recettes pour garder l'avantage

Cette belle progression s'explique aussi parce que l'entreprise de Chemilly-Sur-Yonne travaille beaucoup sur de nouvelles recettes. Cette année, le caviar de cornichons (une recette "maison" élaborée au départ pour écouler la marchandise destinée aux restaurateurs pendant le confinement) a séduit des milliers de consommateurs avec 20 000 pots vendus, Henri Jeannequin compte en écouler 5 fois plus l'année prochaine.