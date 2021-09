Les corses champions de l'épargne

La tendance à la hausse.

Depuis le début de la pandémie, l'épargne n'a pas cessé d'augmenter. En décembre 2019, sur l'ensemble des dépôts bancaires, comptes courants et autres livrets, 8,5 milliards d'euros étaient stockés. Un an plus tard, ce montant s'élevait à 10,1 milliards, soit une progression de 19%, et en juin 2021, il y avait 10,4 milliards d'euros.

Cela représente donc une épargne disponible très importante qui serait directement liée à la crise sanitaire, période pendant laquelle les ménages n'ont pas dépensé alors que dans le même temps, l'essentiel des salaires ont continué à être versés.

A la Banque de France, le directeur régional mise sur une reprise directement liée à l'évolution de la crise sanitaire, et donc à la vaccination. Elle permettrait aux ménages de sortir et consommer à nouveau en utilisant cette épargne disponible qui ne rapporte rien, car stockée soit sur des comptes courants, soit sur des livrets A dont le taux d'intérêt est toujours aussi bas, à 0,5% par an.

Tout le monde espère donc un retour à une situation sanitaire plus sereine, de quoi rassurer les ménages pour relancer une partie de la croissance estimée à 5,5% par la Banque de France, 6% par le gouvernement.

