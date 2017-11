Les costumes d'Emmanuel Macron bientôt made in Limoges

Emmanuel Macron veut changer de tailleur. Le cabinet du président de la République est entré en contact avec la marque Smuggler dont les costumes sont fabriqués à Limoges. Il ne reste qu'à prendre les mesures du président...

Le costumier Smuggler s'est trouvé un client de choix en la personne d'Emmanuel Macron. Le cabinet de la présidence est entré en contact avec la marque qui fabrique ses costumes dans les ateliers de France Confection à Limoges. C'est au passage un formidable coup de projecteur pour le costumier placé en redressement judiciaire.

"On attend des nouvelles du cabinet de la présidence"

"Rien n'est encore fait" tempère, prudemment, le PDG de Smuggler, Gilles Attaf. "Le problème aujourd'hui, précise-t-il, c'est l'emploi du temps ultra-chargé d'Emmanuel Macron qui a, forcément, d'autres priorités. Nous sommes en tout cas dans les starting-blocks pour pouvoir avoir un président labellisé Origine France Garantie et made in Limoges. Ce serait un signal fort pour la région et pour la dernière usine qui fabrique des costumes en France".

Le "do Limouzi" a un coût

Jusqu'ici le président de la République s'habillait pour moins de 400 euros le costume chez Jonas et Cie, un tailleur parisien qui se fournit en Italie. Le made in France coûte plus cher : environ 800 euros le costume chez Smuggler, sans compter le sur-mesure.