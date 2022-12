Les courses de Noël chez Emmaüs : "On peut acheter des cadeaux pour toute la famille avec 20 euros"

Préoccupés par l'inflation et la volonté de consommer durable, de plus en plus de personnes choisissent de faire leurs courses de Noël chez Emmaüs. Dans le magasin de Vandoeuvre-lès-Nancy, les sapins sont partis très vite, le stock de décoration baisse rapidement et les familles affluent au rayon jouets.

Peluches, puzzle, livres, jeux de sociétés, jouets d'éveil pour les plus petits, le rayonnage est refait tous les matins, avec des prix affichés entre un et cinq euros. "J'ai trouvé un camion de pompiers et un robot articulé pour mes deux petits-fils", explique Christine, retraitée.

Le rayon jouets d'Emmaüs est rempli tous les jours par les bénévoles. © Radio France - Rachel Saadoddine

Elle et son mari donnent de l'argent à leur fille pour qu'elle gâte ses enfants, alors de leur côté, pour marquer le coup, ils vont chez Emmaüs, chercher un petit cadeau supplémentaire. "Et puis j'ai toujours fait ça, le petit récupère les jouets du grand et là, ils vont avoir ceux des autres", c'est une manière de ne pas sur-consommer pour Christine.

Lego en vrac, lot de Playmobil à cinq euros, de la seconde main bien moins chère que le neuf

"On a beaucoup de retraités, qui forcément ont de petits moyens, mais aussi des familles, car avec la hausse des prix, ils ne peuvent plus aller acheter du neuf", raconte Sandrine Voisin, directrice d'Emmaüs 54. D'autant que la différence de prix est énorme : "Ici, vous trouvez six Playmobils pour cinq euros, dans le commerce la boîte de trois revient à 40 euros".

Chez Emmaüs 54 , vous trouverez aussi des costumes de père Noël, des vêtements pour toute la famille, des cadres, des objets de décoration ou encore des meubles, "en piochant dans tout ça, on peut acheter des cadeaux pour toute la famille avec 20 euros".