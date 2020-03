Les courses le dimanche après-midi en Corrèze ne font pas l'unanimité

C'est désormais possible de faire ses courses le dimanche après-midi au Géant Casino de Malemort-sur-Corrèze. Les clients paient grâce aux machines automatiques. Une nouveauté qui ne réjouit pas tout le monde.

Faire ses courses le dimanche après-midi, ça arrange les clients comme Nicole qui assure avoir un emploi du temps très serré, "c'est pratique pour ceux qui travaillent tard ou qui n'ont pas le temps le reste de la semaine"' explique-t-elle.

Mike, lui, est venu faire des courses d'appoint, il est plus nuancé, " c'est pratique mais il faudrait que cela permette des emplois à la place des caisses automatiques", mais la grande distribution n'a pas le droit d'employer des caissières après 13 h dans les zones qui ne sont pas touristiques.

Thierry Rousseau, de l'union locale CGT du bassin de Brive, défend le dimanche comme jour férié et s'inquiète de ses caisses automatique, il a peur qu'elle remplace peu à peu les emplois, "sur Brive nous sommes en train de perdre notre emploi industriel, on devient une ville d'emplois de commerce, si en plus il n' y a plus de caissières, c'est inquiétant."