Les coursiers à vélo belfortains font face à une baisse de commandes

Les livreurs à vélo sont aussi victimes du confinement. Sac en forme de cube sur le dos, ils pédalent dans les rues de Belfort. Depuis l'annonce du confinement, vous avez peut-être remarqué que les coursiers Uber Eats sont plus nombreux dans la ville. Avec les nouvelles règles sanitaires, les 80 coursiers belfortains misaient sur une augmentation de la vente de repas à emporter. Mais contrairement à ce qu'ils avaient imaginé, leur activité a plutôt diminué.

Réunis tous les soirs sur le parking du KFC, Saïd, 20 ans et livreur à vélo depuis deux mois, il croise de plus en plus de nouveaux visages. "Ils ont vu qu'il y allait avoir le confinement et ces gens qui ont besoin de travail se sont dit : il faut qu'on se mette à la livraison". En conséquence, le marché est saturé, il fait donc moins de livraisons. "C'est la dégringolade, explique-t-il. Quand j'ai commencé, j'avais aucun répit. Mon téléphone sonnait tout le temps, je faisais entre 15 et 20 courses par jour. Là, j'ai chuté à 8 ou 10."

Les restaurants ont fermé et ne font pas de vente à emporter

Le nombre de commandes n'a pas augmenté, Benjamin 21 ans, pensait qu'il aurait plus travaillé pendant cette période : "Les gens auraient du plus commander de chez eux, sauf qu'il y a un petit souci, c'est qu'en ville plusieurs restaurants ont fermé. Du coup, il y a moins de restaurant disponibles, comme aux 4 AS où tout a fermé", analyse l'étudiant en alternance.

Autre raison, les clients ont quitté la ville, "les étudiants sont retournés dans leur famille. Dans les grandes villes ce n'est pas un problème puisque même si les étudiants partent, il y a toujours beaucoup de clients." Pour Saïd, l'idéal serait de trouver un travail plus stable, mais en attendant, il préfère être sur son vélo que confiné chez lui.

En tant normal, une cinquantaine de restaurants utilisent la plateforme de livraison dans la cité du lion.