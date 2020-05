Coronavirus : des "coursiers solidaires" à vélo pour livrer les plus fragiles et démunis à Marseille

De ce confinement on retiendra aussi du positif comme toutes ces belles initiatives, ces actions de solidarité que l'on a vu émerger, et qui pour certaine vont perdurer. C'est le cas des "coursiers solidaires" à Marseille : un collectif monté dans l'urgence de la crise en avril, pour que des bénévoles livrent à vélo des courses de première nécessité aux personnes âgées ou vulnérables.

Plus d'une tonne livrée à vélo en trois semaines

L'idée des "Coursiers solidaires" a émergé à Annecy au début du confinement. L'antenne marseillaise se développe de plus en plus depuis son lancement le 16 avril. Elle compte maintenant soixante bénévoles à vélo qui ont déjà livré plus d'une tonne de nourriture, de masques, de gel hydro-alcoolique et de produits de première nécessité. Des fournitures scolaires aussi, et "d'autres choses pour réchauffer le coeur des enfants, comme des jouets par exemple." explique Matteo Lombardi. Il a fondé le collectif marseillais avec un ami, Laurent Geron. "Ça a tellement plu que très vite, ce ne sont plus des particuliers mais des associations qui nous ont contacté pour distribuer des denrées alimentaires"

Les 60 livreurs bénévoles ont des profils bien différents. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! -

Les cyclistes bénévoles livrent donc maintenant également des familles dans la précarité, touchées par la crise, en faisant le lien avec des associations comme Emmaüs ou les Restos du Coeur. La paroisse protestante de la rue Grignan à Marseille a aussi fait appel au collectif. "Ça fait un mois qu'on distribue des centaines de colis. Beaucoup dans Noailles, sur La Plaine, Belsunce..." explique Anne Faisandier, la pasteur "Jusqu'à maintenant on faisait ça en voiture mais ce sont des quartiers compliqué d'accès, donc on a été ravi de collaborer avec les coursiers solidaires. On a distribué une trentaine de colis en une heure : on a gagné beaucoup de temps !"

Pour Matteo Lombardi, cofondateur du projet, il s'agit maintenant d'aller plus loin et d'étendre les actions du collectif : "La crise sociale et économique ne va pas s'arrêter, alors nous on continue. On travaille sur des projets, de réinsertion professionnelle par le vélo entre autres. On collabore aussi avec Les Couturiers Solidaires du Sud, pour livrer les matériaux et récupérer les produits finis : blouses, masques... Qui ont été distribués ensuite dans les hôpitaux est ehpads de Marseille. Cette action on la continue, dès cette semaine, car le confinement s'arrête mais on ne reviendra pas à la normalité toute suite."