Les maroquinières de la maison Texier à Vitré fabriquent des masques

Dans l'atelier de maroquinerie de la maison Texier où habituellement 130 personnes fabriquent des sacs à main, une douzaine de couturières sont volontaires pour fabriquer des masques. En attendant une reprise d'activité, elles réalisent ainsi 1.500 masques chaque jour. "L'initiative est venue de l'association Mode grand ouest qui fédère une soixantaine d'entreprises de confection" explique le directeur général de la maison Texier Philippe Ohanessian. Les tissus sont fournis aux maroquinières dont le savoir-faire est reconnu dans cette entreprise née à Vitré en 1951. Les masques ainsi produits sont venus à prix coutant "c'est une opération à but non lucratif" précise le directeur. Les masques seront ainsi utiles aux salariés du secteur de l'agro-alimentaire ou du BTP.

Des milliers de masques et de sur-blouses fabriquées également chez FIM à Fougères

A Fougères, chez FIM, (France inter mode), il y a encore un peu d'activité normale actuellement, mais dans les ateliers très spacieux, là aussi, on assemble jusqu'à 7.000 masques par jour. Certains de ces masques ont été commandées par la ville de Rennes, via l'entreprise mayennaise TDV. Des surblouses sont également réalisées dans les ateliers pour les CHU, comme celui de Rennes. Au vue des demandes, Jacques Martin-Lalande, le gérant de FIM espère même pouvoir augmenter la cadence pour la fabrication des masques "mais la problématique c'est surtout celle de l'approvisionnement en tissu, et en bobine de fil, c'est une course contre la montre permanente pour en disposer".

A la recherche de couturières

FIM est également à la recherche de main d'oeuvre "Si vous vous sentez à l'aise derrière une machine à coudre, vous pouvez postulez chez nous. Nous pouvons assurer une petite formation pour ensuite des futurs embauchés en CDD de quatre à huit semaines" assure le dirigeant d'entreprise.