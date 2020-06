Les prix augmentent chez les coiffeurs et dans les pressings

Depuis le déconfinement, certains commerçants ont augmenté leurs prix. Ils le justifient par l'achat de matériel pour respecter les mesures sanitaires et pour combler le manque à gagner dû à la fermeture prolongée à cause du Covid-19.

Si vous êtes passé chez le coiffeur, au pressing ou chez le garagiste depuis le 11 mai, vous avez sûrement dû remarquer que les prix avaient augmenté. Pour trouver une explication à cette augmentation, il faut aller chercher du côté des coûts chez les commerçants. La mise en place de mesures sanitaires comme l'installation de plexiglas, l'achat de masques et de gel hydroalcoolique se répercute directement sur le prix de ces services.

Selon Azzedine Ait Ihaddadene, chargé de développement économique à la Chambre des Métiers de la Marne, les coûts ont augmenté en moyenne de 12€ chez les garagistes et de 5€ chez les coiffeurs mais elles ne s'appliquent pas auprès de tous les commerçants : « C'est au bon vouloir de chaque commerçant, chacun fait son choix, certains décident de garder les mêmes tarifs pour ne pas perdre de clients. »

Amortir les coûts liés aux achats des produits sanitaires

Ne pas augmenter ses tarifs, c'est le choix qu'à fait Francine Martin, responsable de 5 à Sec, avenue Jean Jaurès à Reims : « Avec la crise économique pour tout le monde, les gens ne viendront plus si on augmente les prix donc autant garder des prix stables » . Mais on n'a pas fait le même choix dans tous les pressings de l'entreprise. A quelques rues de là, rue de l'Arbalète, le pressing propose un service nettoyage. Chaque désinfection coûte 50 centimes : « Dans les magasins du centre-ville, cela ne marche pas très bien mais dans les galeries marchandes et les supermarchés, ça explose » explique Martine Gachi, gérante de 5 à Sec, rue de l'Arbalète.

Chez les coiffeurs, les prix ont aussi augmenté. Au Salon Laurine Coiffure, sur l'avenue Jean Jaurès, la coupe et les autres prestations ont été relevées de 2€. Mais le gérant promet de revenir à des prix habituels : « Les clients ont répondu présent donc à partir du 29 juin, on prendra en charge les coûts supplémentaires. »