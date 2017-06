Les critères pour une location de vacances

Deux Français sur trois envisagent de partir en vacances cet été. Et au moment de choisir une location ils sont très exigeants, selon un sondage Harris Interactive pour Interhome ...

La formule préférée pour l'été c'est la location de maison ou d'appartement. Il y a le choix puisqu'on estime qu'il y a 700 000 logements à louer pour les vacances dans l'hexagone. C'est la solution retenue par quatre Français sur dix. Ils dépenseront en moyenne 956 euros par semaine. 37 % loueront une maison, les autres un appartement. Dans huit cas sur dix, cette location concerne quatre à six personnes. Presque la moitié des vacanciers loue pour une semaine et un tiers pour deux semaines. 33 % des vacanciers vont dans leur résidence secondaire ou dans la famille. 30 % choisissent un hôtel ou un club de vacances, 22 % préfèrent camper et 13 % optent pour les chambres d'hôtes.

Quels sont leurs critères pour choisir ?

Première critère bien sûr la destination citée par les trois quarts des vacanciers. 60 % choisissent aussi en fonction de la proximité avec la plage, la piscine ou un circuit de randonnée. Une majorité examine aussi le confort du logement et ses équipements. L'accès à internet, la télévision la machine à café et le lave-linge sont indispensables pour trois personnes sur quatre.... alors qu'on se passe plus facilement de lave-vaisselle. En revanche, la distance pour aller faire les courses n'est citée que par 42 % des vacanciers. Pour être honnête, c'est beaucoup plus une priorité des femmes que des hommes. Plus de la moitié des vacanciers aiment avoir du linge propre sur place et des lits faits. Un tiers apprécie de ne pas avoir à faire le ménage avant de partir, quitte à payer un supplément.

Comment trouvent-ils leur location ?

Alors c'est internet qui arrive en tête très largement. Sept Français sur dix ont réservé leur maison de vacances ainsi l'an dernier. Et ce en dépit de la crainte de se faire avoir. Du coup, un tiers des candidats à la location utiliseront une plateforme de réservation sécurisée qui garantit que les locations sont bien disponibles et que l'on peut payer via le site sans risque. Pour être plus sûrs, 28 % iront vérifier sur place avant de confirmer leur location. Et le fait de pouvoir prendre contact avec un professionnel sur place les rassure. Quatre sur dix apprécient d'être accueillis par un professionnel quand ils arrivent sur leur lieu de vacances. Cela dit ce réflexe n'est pas le même partout. Ceux qui viennent d'Ile de France sont beaucoup moins sensibles à cet accueil que les autres.

Dominique Esway