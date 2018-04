Briançon, France

_"Gare occupée"._Pendant trois jours les voyageurs ont pu lire ce message en gare de Briançon dans les Hautes-Alpes avant que les CRS n'interviennent ce mardi. Cette fois, pas de lien avec la grève de cheminot. Il s'agit de migrants installés pour dormir au chaud.

Ce sont les associations Tous migrants et Chez Marcel qui ont décidé d'installer ces hommes et ces femmes dans la gare, faute de place d'hébergement d'urgence. Une soixantaine de migrants rassemblés dans le hall de la gare, une sorte de dortoir provisoire, sur des matelas, avec couettes et oreiller, avec même des tables, le tout au milieu des guichets. Une occupation symbolique et d'urgence pour les bénévoles qui tentent de venir en aide réglementairement aux migrants qui arrivent dans la commune.

Des migrants arrivés cette fois ce weekend par le Col de Montgenèvre.

Un dortoir provisoire qui ne plait pas à la SNCF

La SNCF a demandé à la préfecture des Hautes-Alpes d'agir. Ce sont les CRS qui ont évacués les occupants ce mardi vers 17h00.

Face aux uniformes, aucune résistance, les migrants se sont dispersés rapidement, en récupérant leur paquetage. De son coté la préfecture déclare avoir pris en charge les mineurs. Pour les autres les bénévoles des associations Tous Migrants et Chez Marcel cherchent un nouvel hébergement.