Les Cuillères du Royans, un symbole du passé artisanal de la région incarné par Henri Desfonds

« Dans les années 1930, avant la Seconde Guerre Mondiale, les élèves apprenaient à travailler le bois à l’école une demi-journée par semaine. C’était l’activité phare du Royans. » Ce rappel d’Henri Desfonds, dont le grand-père a fondé son atelier de tabletterie en 1924, illustre bien ce que représentait cet artisanat dans le Royans avant l’avènement du plastique. Plusieurs dizaines de fabriques et plusieurs milliers d’ouvriers fabriquaient des cuillères, couteaux, pots et plats en bois. Au XXIe siècle, il ne reste qu’un seul atelier, celui de la famille Desfonds, les Cuillères du Royans , qu’Henri – par ailleurs directeur de l’école de ski de Font d’Urle – fait vivre et fait visiter à des groupes.

Les modèles d'ustensiles de cuisine dont certains datent du temps du grand-père d'Henri. © Radio France - A.W.