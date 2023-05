Les cuisines Schmidt recrutent en Alsace, une centaine de postes à pouvoir en 2023

Schmidt groupe recrute une centaine de postes à son siège en Alsace et plus de 1000 offres sont à pourvoir dans les différents magasins Schmidt et Cuisinella en 2023.

Les Cuisines Schmidt recrutent en Alsace en 2023 © Maxppp - Philippe Turpin Le Schmidt Groupe ne connait pas la crise. Il poursuit sa croissance en 2023 selon un communiqué. Le groupe cherche même à recruter une centaine de CDI en 2023 à son siège en Alsace, des postes allant de bac à bac +5. ⓘ Publicité Le groupe va ouvrir 70 nouveaux magasins Le groupe fait le pari du retour au bureau. Il annonce investir 10 millions d'euros sur cinq ans pour étendre les espaces de vie des collaborateurs à Lièpvre et Sélestat. Le groupe prévoit aussi l'accroissement de son réseau avec l'ouverture de 70 magasins en 2023. Plus de 1000 postes seront à pourvoir dans ce second temps, avec une campagne de recrutement centrée sur le métier de concepteur-vendeur. À lire aussi Les cuisines Schmidt agrandissent leur usine de Sélestat