Les CV s’affichent sur des panneaux publicitaires

Cap emploi voit toujours plus grand pour trouver un travail aux personnes handicapées. Des CV sont diffusés sur des panneaux publicitaires lumineux aux entrées de l'agglomération messine.

Des CV avec photo qui défilent entre deux publicités sur de grands panneaux aux bords des routes, c’est la dernière idée de Cap emploi pour aider les personnes souffrant d’un handicap à retrouver une place dans le monde du travail.

Depuis le 4 septembre, et pendant six semaines, des CV vont se succéder au milieu d’autres publicités, sur des panneaux publicitaires à led de l’agglomération messine. Cinq panneaux situés à côté du centre Metzanine, au centre Waves et à Woippy.

Cap emploi n'a pas eu de difficulté à trouver des candidats pour s'afficher en grand, au contraire, il a fallu faire une sélection pour ne garder que 30 CV sur les 2.800 personnes suivies en Moselle.

Original et gratifiant -Séverine, une demandeuse d'emploi

Séverine, 40 ans, 25 ans d’expérience dans le commerce et la grande distribution, veut devenir conseillère commerciale. "Je n’ai pas hésité une seconde quand on m’a proposé ça. J’ai trouvé l'idée super originale, c’est une manière d’interpeller la population sur les problèmes d’emploi. C’est moderne, c’est technologique. C’est vrai que c’est quand même impressionnant de se voir en grand sur ces panneaux, on a l’impression d’être une star. C’est original et gratifiant".

Alexandra Hevin (à gauche), coordinatrice à Cap emploi, Séverine et Johann, deux demandeurs d'emplois dont le CV est diffusé sur les panneaux publicitaires. © Radio France - François Pelleray

Pas d’hésitation non plus chez Johann, un jeune homme d'Ars-sur-Moselle âgé de 28 ans, il ne peut plus travailler comme peintre en bâtiment, la faute à des problèmes de dos et à un accident de la route qui a laissé des séquelles à une main. "Je recherche un boulot d’employé en magasin, pour la mise en rayon. J’en ai marre d’être au chômage depuis deux ans. Je n’ai pas été habitué à rester à la maison, j’ai été élevé à la dure, ma mère m’a appris à transpirer, à travailler".

Très peu de mots pour retenir l'essentiel

Même si les CV ne restent que quelques secondes à l'écran sur les panneaux publicitaires, on a le temps de retenir l'essentiel assure Alexandra Hevin, coordinatrice à Cap emploi : "il y a très peu de mots écrits, donc on a le temps de tout lire. Il y a la photo du candidat, son prénom, le poste qu’elle recherche, ainsi que son expérience professionnelle et sa formation". Et il suffit de surfer sur www.missionemploi.fr pour retrouver les références de la personne. En 2016, Cap emploi a trouvé 1.400 contrats (CDI et CDD) à environ un millier de personnes.