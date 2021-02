Les cycles Mercier relocalisent leur usine à Revin, dans les Ardennes : 270 emplois attendus

Les cycles Mercier ont choisi les Ardennes pour réinstaller leur production en France. L'entreprise annonce ce lundi 1er février 2021, l'ouverture d'une unité de production à Revin au quatrième trimestre 2021. Les travaux débuteront en mars.

Sur un site de 6 hectares, l'usine s'installera sur le site de l'ancienne usine Porcher dans un bâtiment réhabilité de 12 000 à 15 000 mètres carrés. Le projet a reçu le soutien de l'Union européenne, de l'Etat, de la Région, de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse.

La Meuse à Revin © Radio France - Alexandre Blanc

270 emplois

Dans un communiqué publié ce lundi 1er février 2021, les cycles Mercier évoquent "le fort ADN industriel des Ardennes" et sa "facilité d'accès par l'autoroute" pour expliquer ce choix de localisation. Le fabricant, qui équipait Raymond Poulidor, souhaite produire à Revin des vélos mécaniques et électriques fabriqués en France, grâce à des partenariats industriels pour les composants mécaniques et électriques.

Mercier envisage de créer 270 emplois à Revin d'ici 5 ans.