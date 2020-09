Pour acheter un vélo, il faut des mois d’attente pour être livré, et le choix de cycles est très limité. Pour les commerçants montois, la bonne nouvelle c’est que des vélos plus chers partent plus rapidement.

Les Cycles Pascal et Michael à Mont de Marsan : peu de stocks de vélos et de pièces détachées

Les Cycles Pascal et Michael à Mont de Marsan sont, comme beaucoup de commerces de vélos, débordés. Ils sont très sollicités à la fois en terme de vente et de réparation. Plus de stock dans la boutique montoise. L’explication, pour Michael, c’est d’une part la forte demande dans le monde et d’autre part, les fabricants qui n’arrivent plus à gérer. Il rappelle qu’avant le confinement, les stocks étaient déjà limités. Aujourd’hui, « c’est un peu la galère pour trouver les pièces ». C’est en effet compliqué de trouver facilement des chambres à air, des pneus ou encore des câbles. Pour les révisions, les réparations, il faut compter 2 ou 3 mois d’attente. « On est pire que chez le médecin ici »

Des mois pour un vélo

L’attente pour avoir un vélo se compte en mois, et pour certains modèles c’est un an, confie Michael. Pour autant, pas de perte financière pour les Cycles Pascal et Michael : « On vend de beaux produits ». Les clients n’ont plus le choix, ils prennent ce qu’il y a et augmentent leur budget, « parfois de 1000€ ». Par exemple, les ventes explosent pour les vélos électriques. Ce que la boutique vendait en 2-3 ans, cela part en quelques mois.

Interview de Michael Copier

