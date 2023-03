Les "dark stores" sont des entrepôts, non des commerces, tranche le gouvernement

Les "dark stores" sont désormais considérés comme des entrepôts, et non plus des commerces

Le gouvernement a mis fin au débat. Ce vendredi, Olivia Grégoire, ministre déléguée au Commerce, a indiqué que les "dark stores" seront désormais considérés comme des entrepôts, et non plus des commerces. Une décision qui ouvre la voie à la régulation des activités par les mairies. Les "dark stores" sont ces locaux où sont stockés des produits livrés en quelques minutes après avoir été commandés en ligne. Une activité qui excède les riverains en raison des nuisances liées au ballet incessant des livreurs et qui est critiquée par son développement de "l'économie de la flemme".

Considérés comme des entrepôts, ces lieux pourront donc désormais être contraints de fermer si le Plan local d'urbanisme (PLU) interdit ce type d'activités à leur adresse. C'est une victoire pour les communes, au lendemain d'une décision du Conseil d'État allant dans le même sens. "Avec Olivier Klein (ministre délégué à la Ville et au Logement, NDLR), nous nous étions engagés à ce que les mairies aient la possibilité d'approuver ou non l'implantation de 'dark stores' dans leur commune. C'est désormais chose faite", s'est félicitée vendredi sur Twitter Olivia Grégoire, ministre déléguée au Commerce.

Publié au Journal officiel

L'association France urbaine, représentant les grandes villes et les métropoles, a estimé que l'arrêté publié vendredi matin dans le Journal officiel (JO) "répond aux principales attentes des élus". "La sous-destination 'entrepôt' recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données", peut-on lire dans le JO.

Jeudi, la mairie de Paris avait déjà remporté une victoire devant le Conseil d'État contre les "darks stores", dans le contentieux qui l'opposait à deux sociétés de livraison rapide, Frichti et Gorillas. La plus haute juridiction administrative lui a donné raison, estimant que les "dark stores" exploités par ces deux entreprises étaient bien des entrepôts au sens du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme (PLU) parisien dont la capitale a la maîtrise.

Le "quick commerce" en vogue depuis les confinements

Le "quick commerce", qui a émergé à la faveur des confinements et de l'épidémie de Covid-19 depuis 2020, propose en quelques minutes la livraison de produits du quotidien, semblables à ceux à la vente dans une supérette. En France, l'activité de ce secteur est équivalente à celle d'un seul gros hypermarché, selon le média spécialisé Linéaires. À Paris, la contestation est vive chez les habitants, explique l'Atelier parisien d'urbanisme (Apur), association créée par le Conseil de Paris, dans une étude de février 2022.

L'arrêté était donc attendu de pied ferme, notamment par les mairies recueillant ces doléances et ce, malgré le nombre peu important de ces entrepôts dans la capitale. En janvier 2022, l'Apur recensait 60 "dark stores" à Paris, "au moins 30 dark kitchens" (cuisines où sont préparés des repas ensuite livrés à domicile) et 207 drive piétons. Le gouvernement devait prendre un arrêté fin 2022 pour mettre fin au flou juridique sur les "dark stores", mais la publication du texte avait tardé. En cause : des précautions visant à les différencier des drive piétons, les points de retrait de la grande distribution des commandes effectuées en ligne.

Dans l'arrêté, les drive sont des commerces, soit "des locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique". "S'il y a la moindre livraison, (les drive) basculent en 'dark stores'", a expliqué le cabinet d'Olivia Grégoire à l'AFP, soulignant qu'ils n'avaient "pas le même impact en termes d'urbanisme", sans flux de vélomoteurs et "bénéficiant aux commerces alentour".