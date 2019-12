Les dates des marchés périgourdins changent pendant les vacances de noël

Dordogne, France

Pour les fêtes de fin d'année, certaines dates de marché sont modifiées à Sarlat et Périgueux. À Sarlat, les marchés du mercredi sont avancés : ceux prévus les mercredis 25 décembre et 1er janvier auront lieu les mardis 24 et 31 décembre, aux mêmes horaires. À Périgueux, le marché est annulé le 25 décembre, mais remplacé par deux autres dates les lundi 23 et mardi 24 décembre. Celui du 1er janvier est également annulé, remplacé par les lundi 30 et mardi 31 décembre.