Le nombre de faillites d'entreprises a fortement augmenté en 2022

Les défaillances d'entreprises en France ont fortement rebondi en 2022, de près de 50 %, selon une étude publiée ce lundi par le cabinet spécialisé dans les données sur les entreprises "Altares", qui s'attend à ce qu'elles dépassent en 2023 leur niveau d'avant la crise sanitaire.

"Avec 42.500 procédures ouvertes sur 2022, le nombre de défaillances accuse une hausse exceptionnelle de près de 50 % par rapport à 2021, un taux jamais observé auparavant", écrit Altares dans un communiqué. Le cabinet constate cependant que le niveau de défaillances atteint l'an dernier reste encore inférieur, de 10.000, à celui de 2019.

Les effets de la crise sanitaire

La fin du "quoi qu'il en coûte" commence à se faire ressentir. Durant la crise sanitaire, beaucoup d'entreprises ont été protégées, voire pour certaines maintenues artificiellement en vie grâce aux aides accordées par l'Etat . Depuis un an, le retour aux normes d'avant Covid s'amorce. L'augmentation des défaillances s'accélère donc, selon Altares, notamment pour les PME de 10 à 100 salariés (plus de 3.200 d'entre elles ont fait faillite en 2022).

143.500 emplois sont menacés par ces faillites. Les secteurs de la restauration, de la maçonnerie, de la boulangerie, de la coiffure et des cafés concentrent, à eux seuls, 20 % des défaillances d'entreprises. La région des Hauts-de-France est celle où leur nombre flambe plus qu'ailleurs (+77 %), devant l'Occitanie, la Corse et la Normandie.