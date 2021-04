Les défenseurs de la gare d'Argenton redescendent sur les rails pour réclamer plus d'Intercités

Les défenseurs de la gare d'Argenton-sur-Creuse ne sont pas du genre à regarder les trains passer. Ce jeudi matin 200 personnes, usagers, élus, et membres du comité de défense de la gare argentonnaise sont descendus sur les rails à 11 heures, horaire de passage du train n°3642 en provenance de Limoges, direction Paris-Austerlitz. Les manifestants réclament que ses wagons marquent l'arrêt en gare d'Argenton.

Grâce à leurs actions passées, les voyageurs de la gare d'Argenton ont déjà obtenu le rétablissement de plusieurs trains supprimés pendant les confinements et les travaux sur la ligne. Pour se rendre directement à Paris, les usagers peuvent emprunter l'Intercités de 7h ou de 17h53. Mais hormis ces deux passages, les voyageurs doivent passer par Châteauroux ou Orléans. Des trajets plus longs, plus chers, plus contraignants.

Le comité de défense prend de l'ampleur. Lors de l'action "coup de poing" de ce jeudi, 80 personnes ont retiré un formulaire d'adhésion à l'association. Parmi ses 220 adhérents actuels : des usagers, mais aussi une trentaine de communes, trois communautés de communes et le département de l'Indre.