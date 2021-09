Châteauroux : les délais de livraison de voiture s'allongent, les concessionnaires inquiets

Pour acheter une voiture neuve, mieux vaut anticiper. Les délais de livraison s'allongent de plus en plus, en raison d'une pénurie de semi-conducteurs, qui servent à fabriquer plusieurs éléments technologique dans les véhicules, comme l'ABS. À Châteauroux; certains concessionnaires sont déjà obligés d'adapter leur activité. Cette pénurie devrait également avoir des conséquences pour le marché de l'occasion; et elle pourrait toucher le porte-monnaie des acheteurs.

Des délais qui s'allongent, et des stocks qui réduisent

Les délais pour obtenir une voiture neuve sont actuellement d'environ 6 mois selon Yves Carra porte-parole de l'association automobile club. Une tendance que confirme notamment Dorian Borget, conseiller commercial chez Peugeot à Châteauroux. "Pour un modèle Expert, on est arrivés à fin avril à peu près" précise-t-il. Habituellement, les délais pour ce modèle sont plus de 3 ou 4 mois. Du côté de la concession Renault qui se trouve juste à côté, le directeur Philippe Joulaud évoque des délais en moyenne au mois de mars prochain.

Cette pénurie ralentit l'activité des concessionnaires © Radio France - Manon Klein

Pour ceux qui ne peuvent pas attendre, il existe toujours des stocks de voiture disponibles en concessions. Mais ces derniers, logiquement, réduisent. "On en a quasiment plus (...) A quelques voitures dans le hall, mais plus beaucoup" reconnaît Dorian Borget. En effet, on compte seulement une petite dizaine de véhicules, contre près de 80 habituellement.

Une inquiétude pour le chiffre d'affaire...

Cette pénurie a évidement une incidence sur le chiffre d'affaire des concessions, puisqu'elles vendent moins pour le moment. "J'ai une entreprise a qui je devais livrer 120 véhicules à la fin de l'année, je ne pourrai pas le faire (...) Alors c'est des reports qui se font, mais pour cette fin d'année ça va être difficile" explique Philippe Joulaud, directeur de la concession Renault, qui anticipe une baisse de son chiffre d'affaire de 20%.

...Et pour le pouvoir d'achat des automobilistes

Cette pénurie pourrait-elle également avoir une incidence pour les acheteurs ? "S'il y a moins de possibilités d'acheter une voiture, les prix vont grimper" répond Yves Carra, porte-parole de l'automobile club, tout en précisant que pour le moment, on n'en est pas encore là. À plus long-terme, cette pénurie devrait avoir des conséquences pour le marché de l'occasion : "Les voitures neuves d'aujourd'hui sont les voitures d'occasion de demain. Il y aura un énorme manque dans quelques années, donc des voitures d'occasion qui seront plus chères" analyse le représentant de l'association.