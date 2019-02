Les demandes de prime d'activité explosent à la CAF du Gard

Gard, France

Depuis début janvier, les demandes pour bénéficier de la prime d'activité affluent en nombre à la CAF du Gard. 270 par jour en moyenne contre 40 habituellement. Il faut dire que le montant de cette prime a été revalorisé et le nombre de personnes qui peuvent en bénéficier a été élargi. Avant, une personne seule sans enfant devait gagner moins de 1.560 euros nets par mois pour la toucher. Depuis le 1er janvier, ça peut aller jusqu'à 1.806 euros.

"Depuis début janvier, nous avons enregistré près de 10.000 nouvelles demandes"

35 000 bénéficiaires en 2018, 44 000 aujourd'hui Copier

Le Gard est particulièrement concerné. C'est l'un des départements les plus pauvres de France. Avec de nombreux salariés en situation de précarité. Depuis le 1er janvier, la CAF a reçu près de 10 000 demandes. "C'est tout à fait inédit d'accueillir comme ça presque 10% d'allocataires en plus" avoue Frédéric Turblin, le directeur. Mais on est au rendez vous puisque dès le 1er janvier, le simulateur était ouvert et nous avons traité ces 10 000 demandes au 25 janvier. 100 % des demandes seront payées à partir du 5 février. "

Une prestation 100 % dématérialisée

Pour savoir si on est éligible, c'est simple. Il suffit d'aller sur le site de la CAF et de rentrer ses revenus dans le simulateur. Si c'est le cas, l'inscription se fait en quelques minutes. Pour ceux qui bénéficient déjà de cette prime, la revalorisation se fait automatiquement. Certains salariés ignorent encore qu'ils peuvent en bénéficier. C'est le cas par exemple des apprentis ou des personnes handicapées qui travaillent dans un ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail).

Une prime aussi pour les jeunes majeurs et les travailleurs handicapés Copier

Plus de 6 millions déjà versés dans le Gard

Il n'est pas trop tard pour s'inscrire. On peut le faire n'importe quand puisque le montant de cette prime d'activité est calculé sur les 3 derniers mois. Le simulateur se trouve sur le site de la CAF. Vous pouvez aussi télécharger l'application "Caf - Mon Compte" sur votre smartphone.

"Il ne faut pas hésiter à faire sa simulation tous les mois si on a un petit salaire puisque c'est un calcul au mois le mois."

Frédéric Turblin, le directeur de la CAF du Gard Copier

Le montant moyen de la prime d'activité dans le Gard est de 169 euros. Ça concerne dans le département près de 44 000 personnes sur 149 000 foyers allocataires. Plus de 6 millions d'euros versés.