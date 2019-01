Les demandes de prime d'activité explosent en Touraine: + 600%

Par Denis Guey et Marie-Ange Lescure, France Bleu Touraine

300 000 dossiers ont été traités en janvier au niveau national et 3300 en Indre et Loire. Le gouvernent se réjouit que les Français se saisissent des mesures qu'on a prises pour eux et leur pouvoir d'achat.