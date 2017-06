Les dentistes appelés à fermer leurs cabinets la semaine prochaine contre la réforme de leurs tarifs

Les chirurgiens-dentistes sont appelés à fermer leurs cabinets la semaine prochaine, du 12 au 18 juin. Des cellules de coordinations les appellent à manifester mardi contre la réforme de leurs tarifs, jugée à leur désavantage. En Ille-et-Villaine, huit cabinets sur dix risquent d'être fermés.

Les cabinets de certains dentistes pourraient bien restés fermés la semaine prochaine. Des cellules de coordination locales et asyndicales appellent les chirurgiens-dentistes à se mobiliser, pendant l'entre-deux-tours des législatives, pour contester la réforme de leurs tarifs. Certaines régions, comme la Bretagne, risquent d'être particulièrement touchées.

Le plafonnement des tarifs des prothèses fait polémique

Dans la ligne de mire de ces dentistes, le règlement arbitral imposé par le précédent gouvernement, après l'échec des négociations tarifaires entre les syndicats représentatifs des dentistes libéraux et l'Assurance maladie. Ce règlement prévoit, à compter du 1er janvier 2018, un plafonnement des tarifs des prothèses en échange de revalorisations des soins conservateurs, jugées insuffisantes par la profession.

Huit cabinets sur dix fermés en Ille-et-Vilaine

Les praticiens sont invités à rester portes closes de lundi à dimanche dans une douzaine de départements (Côtes-d'Armor, Finistère, Ariège, Gironde, Haute-Garonne, etc.). En Ille-et-Vilaine, où est née la première cellule de coordination des dentistes libéraux (CCdeli), huit cabinets sur dix seront fermés, selon sa cofondatrice Anne-Sophie Hodebert, et une manifestation se tiendra à Rennes mardi 13 juin. Le même jour, des rassemblements sont prévus dans une dizaine d'autres départements, comme dans le Territoire de Belfort, où plus de 80% des dentistes libéraux "feront grève" mardi, selon la CCdeli locale.

Les syndicats espèrent rouvrir les négociations

Les syndicats de praticiens, comme la FSDL, le premier syndicat de la profession, appellent également à la grève. Ils espèrent une réouverture des négociations et ont lancé des procédures juridiques contre le règlement arbitral. Reçu pour la première fois jeudi au cabinet de la nouvelle ministre de la Santé Agnès Buzyn, le président de l'Union dentaire, Philippe Denoyelle, estime avoir trouvé "une oreille attentive". Début mars, entre 6.000 et 10.000 personnes avaient manifesté à Paris contre la réforme.