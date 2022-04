Les Déterminés, l'association qui aide les habitants des quartiers à créer leur entreprise

C'est la deuxième rentrée à Bordeaux, ce lundi 18 avril pour l'association Les Déterminés. Lancée en région parisienne en 2015, elle a pour vocation de former les habitants des quartiers prioritaires et des zones rurales à l'entreprenariat, à travers six mois d'accompagnement.