Les détritus commencent à s'entasser dans le Grand Nancy, la grève des éboueurs continue

Elles s'entassent un peu partout à Nancy et dans la Métropole. Les poubelles ne sont plus ramassées dans le Grand Nancy depuis le début de la semaine et cela se voit bien désormais. Les éboueurs de la Rimma sont en grève notamment pour réclamer des augmentations de salaires. Les négociations avancent doucement depuis le début de la semaine mais c'est un Noël sous les déchets qui se profile.

ⓘ Publicité

Devant un fast-food, huit sacs sont empilés au grand dam d'André, un riverain : "ce n'est pas judicieux à cette période. Il y a des touristes, beaucoup de monde en ville. Ca fait dégueulasse". Un mouvement qui n'a pas échappé au regard de Nicole venue de Creuse : "au moment de Noël, on aimerait que ce soit bien propre mais c'est comme ça. Malgré les tas de déchets, le reste est tout propre".

Les poubelles s'entassent à Nancy suite à la grève des éboueurs © Radio France

Les commerçants invités à garder leurs poubelles si possible

Si la Métropole conseille aux habitants de sortir les poubelles malgré tout, le président des Vitrines de Nancy Sébastien Duchowicz invite ses collègues commerçants à faire le contraire : "le message pour les commerçants qui le peuvent, c'est de garder un maximum leurs déchets et de sortir quand le ramassage aura lieu pour ne pas que les rues soient jonchées de détritus".

Le délégué CGT de la Rimma Christophe Romeu dit entendre les critiques. La situation peut très vite s'améliorer en cas d'accord avec la direction : "si on trouve un accord, tout le monde reprend le travail et ce sera débarrassé pour samedi dans la journée, de façon que ce soit propre". Christophe Romeu qui rappelle la mobilisation des éboueurs pendant le confinement de mars 2020, quand la profession était applaudie.

De nouvelles négociations doivent avoir lieu ce jeudi.