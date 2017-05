"Les deux derniers repreneurs de GM&S etaient de fiéffés salauds ! "

Le président de la région Nouvelle Aquitaine apporte son soutien aux ouvriers de GM et S. Visite de l'usine à la veille d'un nouveau passage devant le tribunal de commerce de Poitiers. L'occasion de passer quelques messages.

Une matinée à l'usine GM et S de la Souterraine pour le président de la région Nouvelle Aquitaine. Dans le bruit des machines qui tournent encore, Alain Rousset parcourt les différentes chaines de production.

Une visite de courtoisie et de soutien à la veille d'un nouveau rendez-vous crucial: ce vendredi 5 mai, le tribunal de commerce de Poitiers examine la situation de l'entreprise. GM et S est en redressement judiciaire jusqu'au 23 mai. La justice devra dire si elle autorise une poursuite de l'activité ou bien prononcer la liquidation de cet équipementier automobile en difficulté depuis décembre dernier.

La Région a versé une avance de 580 mille euros qui a permis de payer les salaires du mois d'avril. Elle pourrait renouveler son geste en mai.

Allusion aux dirigeants de GM et S qui ont plongé les comptes dans le rouge, et à la société Altia qui continue à louer les murs de l'usine 25 mille euros par mois.

Les mots d'Alain Rousset et la réaction des salariés

Renault et PSA vont ils augmenter leur carnet de commandes pour sauver GM et S à la Souterraine ?

L'objectif reste de convaincre GMD, le repreneur potentiel de déposer une offre , si possible avant ce vendredi matin.

Ces négociations ont débuté il y' a une semaine pourquoi est-ce si long ?

Renaud Le Youdec est le directeur par intérim de l'usine GM et S. Lui aussi participe, à distance, à cette discussion avec les constructeurs. L'accouchement est difficile, mais il n'est pas inquiet:

Il n'y a pas de date limite pour aboutir. On va essayer de permettre au tribunal de prolonger le redressement judiciaire, et de ne pas prononcer une liquidation immédiate " - Renaud Le Youdec, directeur par intérim de GM et S