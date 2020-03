Les deux magasins Carrefour creusois vont passer en location-gérance

Inquiétude chez les salariés des magasins Carrefour en Creuse. Ils vont changer de patron : l'hypermarché de Guéret et le Market de La Souterraine sont sur la liste des magasins Carrefour qui vont passer en location gérance.

La direction nationale de Carrefour vient d'annoncer que 46 des ses magasins français vont passer en location-gérance. Voici la définition que donne le site lecoindesentrepreneurs.fr de ce mode de gestion: "La location gérance est un contrat par lequel une entreprise propriétaire d’un fonds de commerce confie à une autre la gestion de son fonds en contrepartie d’une redevance". En clair, les risques seront désormais pris par le patron de chaque magasin et non plus par le groupe.

Les deux magasins Carrefour de Creuse, situés à Guéret et à la Souterraine, sont concernés, selon une liste qu'ont obtenue les syndicats de l'entreprise. Et cela a des conséquences bien concrète pour les salariés.

Premièrement, ils ne seront plus salariés de Carrefour, mais de leur patron local. Ils vont donc être liés par un autre contrat de travail, et ils risquent de perdre des avantages sociaux : primes d'intéressement, tickets restaurant, mutuelle de qualité...

Des risques pour l'emploi

Ensuite, les risques pour l'emploi sont plus importants. Dans un groupe puissant comme Carrefour, d'éventuelles pertes d'un magasin peuvent être compensées par les bénéfices d'un autre. En location-gérance, le patron du magasin est seul. En cas de difficultés économiques, le risque de licenciement est donc plus important.

Pour l'instant, nous n'avons pas de calendrier indiquant la date à laquelle les magasins changeront de mode de gestion. Nous avons contacté la direction de Carrefour, qui nous a indiqué que "la consultation du Comité Social et Economique débutera à l’issue d’une période de 2 mois pendant laquelle les organisations syndicales auront la possibilité de formuler des propositions alternatives". La direction précise par ailleurs que "Carrefour a présenté un bilan qui démontre que ce mode de gestion est adapté à des magasins de petites et moyennes tailles, pour lesquels Carrefour a identifié un potentiel d'amélioration du résultat".