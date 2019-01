Les deux sites sarthois d'Arjowiggins sont à l'arrêt

Sarthe, France

La papeterie Arjowiggins a été placée, à sa demande, en redressement judiciaire le 8 janvier dernier. Deux jours après les deux usines sarthoises de Bessé-sur-Braye et Saint-Mars-la-Brière sont à l'arrêt, d'après les représentants des salariés. Les quelque 900 salariés se retrouvent encore plus dans le flou quant à leur avenir.

"L'inquiétude monte chez les salariés" confie Laurent Trudel, délégué CGT de l'usine de Bessé-sur-Braye. "On est dans l'expectative" ajoute Laurent Leroy, délégué du personnel sur le site de Saint-Mars-la-Brière. "On attend des informations et la réunion de ce vendredi après-midi en Préfecture avec la direction et l'administrateur judiciaire".

Un rendez-vous ce vendredi, un autre début février

Ce jeudi, les représentants du personnel avaient rendez-vous à Paris au ministère de l'économie qui s'est dit confiant dans la possibilité de voir arriver des offres de reprises. Un prochain rendez-vous a déjà été fixé le 6 février prochain.