Marly, France

"Moi, la piscine, c'est matin midi et soir, tous les jours ! Dès que je rentre de mon cours de danse, j'allume les éclairages et plouf". Manu, un retraité venu acheter de l'oxygène actif pour désinfecter sa piscine. L'achat de sa piscine, il ne le regrette pas.

Avec le temps caniculaire, les devis de construction s'envolent. A Lorraine Piscines, à Marly (Moselle), l'entreprise réalise 1 à 2 devis par semaine. "_En ce moment, c'est un rythme de 8 devis toutes les semaines_", indique Serge Haddad, le patron, "mais les ventes, ce n'est pas instantané. Il y a un décalage. Je pense que les mois de septembre et d'octobre vont être particulièrement chargés pour nous, tout comme l'année 2019".

En France, il y a 2,5 millions de piscines privées. Selon un rapport de la Fédération des professionnels de la piscine (FPP), le secteur Nord-Est comporte 14% des piscines du parc français (54% sont des piscines creusées, 44% sont hors-sol). Cela représente environ 350 000 piscines privées dans ce que le rapport appelle "Nord-Est".

Malgré ce pourcentage assez peu élevé, Serge Haddad l'assure : la Lorraine et la Moselle sont deux territoires très rentables. "On n'imagine pas le nombre de piscines qu'il y a en Lorraine... On est à côté d'un pays riche, le Luxembourg. La piscine devient un indispensable dans la tête des gens. Il va faire de plus en plus chaud dans les années à venir", assure l'entrepreneur.

Pour s'offrir une piscine, il faut tout de même débourser entre 12.000 et 25.000 euros.