Les difficultés financières d'Eon Reality à Laval

Laval, France

La filiale française de l'entreprise américaine Eon Reality, spécialisée dans la Réalité virtuelle, est en redressement judiciaire depuis le 16 janvier. Plus délicat encore, la société est en cessation de paiement depuis le 31 août dernier.

Cette entreprise était arrivée à Laval en 2014 et avait fait l'objet d'une annonce en grandes pompes avec des promesses d'emplois. Les 150 emplois n'ont jamais été atteints mais actuellement, il y a une quarantaine de salariés alors qu'il y avait plus de soixante collaborateurs en 2017.

Plus de 500 000 euros de subventions locales

Eon Reality a touché de nombreuses subventions des collectivités locales et notamment de la part de Laval Agglomération via Laval Économie : 400 000 euros pour l'aide au développement puis 200 000 euros pour l'aide aux loyers. Mais cette somme n'a été versée qu'à hauteur de 133 000 euros en raison d'impayés au bailleur qui se trouve être la société d'économie mixte, Laval Mayenne Aménagements (LMA). Pour le président de Laval Économie, Yannick Borde, "il n'y a aucun regret à avoir car en près de dix ans d'existence de la structure, c'est la première "casse" qui se produit". En tout, Laval Économie a déjà versé plus de 12 millions d'euros d'aide au développement pour des entreprises du territoire.

Par ailleurs, selon nos informations, le patron de la filiale française d'Eon Reality, Yann Froger, n'est plus le directeur de la société depuis la fin de l'année 2018.

Le tribunal de commerce de Laval a donné six mois à l'entreprise pour se refaire une santé financière.