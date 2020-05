A Toulouse, Auch ou Rodez les directions des hôpitaux face au casse-tête des primes variables aux soignants

Les hôpitaux de Toulouse, Auch et Rodez font partie des établissements situés en zone verte mais qui pourront monter la prime aux soignants jusqu'à 1500€. Parce qu’ils ont accueilli des malades venus de zones rouges ou qu’ils ont eu un nombre de patients important dans leurs services entre mars et avril. Seulement voilà, cette prime maximale ne peut être accordée qu’à 40% des effectifs. Les autres resteront à 500€. Après des mois de tensions sociales à l’hôpital sur le manque de moyens, cette marge de manœuvre accordée aux directions est vécue comme un cadeau empoisonné.

Un "cadeau empoisonné" pour les directions

« On avait réussi à passer deux mois et demi dans des conditions de travail extraordinaire, dans un effort commun, cette histoire de prime va raviver des tensions ! » Voilà en substance ce qui se dit dans les directions des hôpitaux depuis la promulgation du décret qui fixe les primes. Un décret qui précise que l’Agence Régionale de Santé doit fournir des indications sur le mode d'attribution.

A Rodez, Auch et Toulouse, directions et syndicats se posent les mêmes questions : comment sélectionner ces 40% de personnel ? Comment expliquer à un responsable des achats de masques qui a trimé jour et nuit pour trouver la marchandise qu’il est moins un "héros" qu’une infirmière en réanimation ? Que des agents de maintenance qui ont remis en état en quelques jours à peine des salles de soin désaffectées à Toulouse sont moins méritants qu’un aide-soignant?

C’est avec ce poids sur les épaules et peu de précisions que les directions ont entamé les discussions avec les syndicats. Sachant que pour l’instant, elles ont reçu une avance sur les dotations mais une avance qui ne couvrirait pas le montant de ces primes selon nos informations.

Les syndicats mécontents

Pour les syndicats, cet article 8 du décret paru la semaine dernière au JO ne passe pas. A la CFDT santé on estime que le gouvernement a encore pris une mesure "mal ficelée" et qui "divise les Français". A Toulouse, le syndicat réclame 1500€ pour tout le monde. "C'est la prime de la discorde! On va obligatoirement créer des injustices c'est inadmissible. Il n'y a pas à faire un choix entre 500 et 1500€. Tout le monde a participé à l'effort pendant la pandémie, on est tous personnel hospitalier au service des patients, à tous les niveaux. On doit tous avoir 1500€" tempête Pierre-Louis Cannavelli , secrétaire départemental CFDT santé en Haute-Garonne.

Même sentiment dans le Tarn qui ne fait pas partie des départements éligibles à la prime à 1500€. La CGT santé 81 a écrit une lettre ouverte aux élus pour leur demander leur soutien et obtenir ici aussi une prime au montant maximal. Le Tarn a connu plusieurs foyers covid, les centres hospitaliers se sont aussi adaptés _"comme ailleurs!_Souligne Brigitte Laroche secrétaire CGT à l'hôpital d'Albi et on l'a fait sans rechigner". La CGT santé 81 a lancé les "mardis de la colère". Le syndicat mènera des actions tous les mardis jusqu'au 16 juin car "l'enjeu désormais c'est la revalorisation des salaires".

Le ministre de la santé ouvre la concertation sur la revalorisation des salaires lundi 25 mai.