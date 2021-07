Les discothèques, comme le Malvern à Arzon, rouvrent ce vendredi après 16 mois de silence

C’est le jour J pour les discothèques qui peuvent rouvrir ce vendredi 9 juillet, après plus d’un an (16 mois) de fermeture. Mais le gouvernement a fixé des obligations, présenter à l’entrée, une preuve de vaccination complète, un test négatif récent ou une preuve d'une contamination au Covid entre six mois et quinze jours plus tôt. La jauge par ailleurs est réduite de 75%.

Réouverture après… 11 ans de silence

À Arzon, dans le Morbihan, ce sera un double événement ce soir, puisque le Malvern, boîte de nuit légendaire de la Presqu’île de Rhuys dans les années 90-2000, se réveille d’un silence de 11 ans.

C’est Brice Bonnot qui tente de redonner sa magie au lieu, mélange de pierre et de bois, entre Fort Boyard et Game of Throne. Cet enfant du pays, prof de voile puis GO, a bourlingué un peu partout notamment au Maroc, avant de reposer ses valises à l’entrée d’Arzon et de racheter la discothèque qui a connu son heure de gloire il y a 20 ans. Pour réveiller l’endroit, le nouveau patron a embauché 25 personnes et veut aussi organiser des boums pour les mineurs, des thés dansants pour les plus âgés, voire proposer de privatiser certaines parties de l’établissement.

Nettoyage et protocole sanitaire

Mais pour que la reprise soit réussie, après onze ans de sommeil, il a fallu dépoussiérer la déco et les moquettes, remplacer lumières et sono et donc, appliquer une jauge à 75%. Ainsi, le Malvern peut accueillir un peu moins de 700 personnes au lieu des 930 autorisées, qui n’auront pas obligation de porter le masque (il est néanmoins recommandé) mais qui devront avoir présenté à l’entrée une vaccination complète ou un test négatif récent. Au cas où, un barnum de dépistage gratuit sera installé à l’entrée.