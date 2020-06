Les discothèques de l'Orne estiment être "les oubliées de la République"

Elles s'appellent le Bayokos à Alençon, le Tempo à Montchevrel, le Thamengo à Argentan, le Mythic klub à L'Aigle et le Why not à Flers. Les cinq boîtes de nuit ornaises ont pour point commune d'être toutes fermées depuis la mi-mars et le début du confinement. Depuis, plus rien : les restaurants et cafés ont rouvert mais pas les discothèques. "Nous sommes un peu les oubliés de la République, regrette Henri-Pierre Danloux, patron à Alençon. On comprend la position de l'Etat mais nous devons avoir une réponse sur une date de réouverture et sur les normes sanitaires à respecter. Nous n'avons pas les moyens de faire de la distanciation sociale mais on peut proposer d'autres choses comme mesurer la température des clients à l'entrée. On peut aussi prendre les coordonnées et ensuite rappeler si un cas de Covid-19 est découvert et limiter la jauge de nos établissements." Des mesures concrètes que les patrons souhaitent proposer aux services de la Préfecture de l'Orne.

Le risque ? Mettre la clé sous la porte

Il y a urgence estime le collectif, sinon plusieurs discothèques risquent de mettre la clé sous la porte, faute de chiffre d'affaire depuis la mi-mars et sans perspectives aujourd'hui encore pour les semaines à venir. Et ce, même si "les dispositifs de l'Etat fonctionnent très bien" reconnait Henri-Pierre Danloux, dont la mise au point sur la page du Bayokos sur Facebook a été vu plus de 11 000 fois. Un habitué lui a même proposé, non sans humour, de faire une soirée infirmière pour être dans les clous. Il en faudra plus pour convaincre les services de l'Etat...