Les boites de nuit rouvrent ce vendredi soir après un an et demi de fermeture. Mais le protocole sanitaire strict poussera certaines à reporter leur retour.

Les discothèques remettent le son après un an et demi de fermeture

"Et je remets le son !" Les boites de nuit attendaient avec impatience ce jour de réouverture. Après un an et demi de pandémie, elles sont les dernières à se déconfiner. Ce vendredi soir, elles rouvrent leurs portes mais sous protocole strict. Le passe sanitaire sera exigé, comprenez un QR code de vaccination ou bien un test antigénique de moins de 48 heures. C'est pour cette raison que le High Club, une discothèque niçoise, installera un grand chapiteau blanc devant l'établissement pour pouvoir effectuer des tests.

Des discothèques niçoises ne rouvrent pas

Une fois à l'intérieur, vous pourrez danser collé-serré sans masque sur le nez. Mais attention, les clients seront comptés et la jauge n'excédera pas 75%. Enfin, un cahier de rappel est aussi prévu pour prévenir les fêtards en cas de contamination d'un des participants.

Selon le syndicat des professionnels de la nuit, 75% des boites ne devraient pas rouvrir ce vendredi soir. C'est le cas du Feeling à Nice qui s'estime dans l'incapacité de mettre en place un tel protocole. Pour cette boite et les autres, la perfusion d'aides va se poursuivre jusqu'à l'automne, promet le gouvernement.

Une majorité de discothèques azuréennes rouvrent

Dans le détail, le Bisous-Bisous de Cannes rouvrira ce vendredi soir, mais aussi l'Oméga à Nice, le Maze également. Pour les autres, on parle de report donc : le Feeling niçois mais aussi le Trendy à Saint-Laurent-du-Var qui restera fermé en raison de travaux indépendants de la Covid.