Les distributeurs de billets sont en voie de disparition dans les villages

Il n'y a plus de distributeur automatique de billets à Cheval-Blanc, près de Cavaillon (Vaucluse). Les commerçants se disent pénalisés, le maire en appelle aux parlementaires.

Après Violès, c'est Cheval-Blanc qui voit disparaître son dernier distributeur de billets. Pas assez rentables, trop exposés, difficiles à sécuriser : les "DAB" sont progressivement démantelés par les banques.

"Mais cela pose d'évidents problèmes pour les habitants et les commerçants", estime le maire de Cheval-Blanc, Christian Mounier. Il en appelle aux parlementaires pour pallier ce problème.

L'élu vient d'écrire au sénateur Les Républicains Alain Duffaut pour l'inciter à changer la législation et permettre aux commerçants de remplacer les DAB :

Christian Mounier © Radio France - Charlotte Lalanne

En attendant, ça râle dans les rues de Cheval-Blanc. "Il nous faut des services de proximité et la banque en fait partie, assure une habitante rencontrée en centre-ville. C'est indispensable."

Gilbert a 83 ans et il s'inquiète de la disparition du dernier distributeur :

"Moi je ne conduis plus. Ma femme m'emmène sur Cavaillon pour aller chercher de l'argent liquide. Mais quand elle ne conduira plus non plus, comment ferons-nous ?"