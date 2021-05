Les Docks Vauban au Havre prêts pour la réouverture

Les centres commerciaux sont fin prêts avant la réouverture ce mercredi 19 mai. Cette reprise des commerces non essentiels se prépare alors que l’épidémie de Covid 19 est en net recul selon les derniers chiffres de Santé publique France. 4.186 patients sont en réanimation, c’est 700 de moins en une semaine. Mais cette réouverture se fera dans des conditions sanitaires strictes et une jauge limitée à 8m2 par client, puis 4m2 le 9 juin. Clémence Grégoire, directrice du centre commercial des Docks Vauban au Havre, fermé lui depuis le 30 janvier est soulagée et impatiente: "Ravie de pouvoir rouvrir et d'accueillir à nouveau des clients. Nous avons travaillé le parcours dès l'entrée, les sorties. Nous allons pouvoir accueillir 4.000 personnes en simultané".

