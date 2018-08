Savoie, France

Nous ne sommes que début août mais déjà les offres d'emploi pour les vendanges commencent à être publiées par Pôle emploi. Coupeurs ou porteurs, que vous soyez homme ou femme, les domaines viticoles cherchent des bras sur une durée de trois semaines dès la fin du mois. Le Pôle emploi de Montmélian regroupe toutes les offres d'emploi pour les vendanges. Il y en aura sans doute autour de 700 cette année.

"C'est quand même un travail physique. Il faut avoir conscience de cela. La quasi-totalité des postes ne sont pas logés " Magali Blanc, Pôle emploi Montmélian

Cette année, les vendanges sont précoces et les embauches sont prévues pour début septembre voire fin août. Ce qu'il faut également savoir, c'est que souvent les travaux s'organisent sur plusieurs périodes de quelques jours suivant l'exposition de la parcelle. Il faut donc se rendre disponible sur trois semaines pour dix à quatorze jours de travail effectif.

Si Pôle emploi de Montmélian regroupe toutes les demandes, le recrutement prend aussi d'autres voies comme les sites internet gratuits, les réseaux sociaux et même le site Le Bon Coin.

Un recrutement qui s'élargit au-delà de la région à des saisonniers italiens et espagnols

Michel Quenard, propriétaire du domaine La Savoyarde à Chignin et président du Comité régional des vins de Savoie reconnaît qu'il est de plus en plus difficile de recruter de la main d'oeuvre locale. Près de la moitié des saisonniers vient d'Italie ou d'Espagne.

Cette année en tout cas, Michel Quenard sait qu'il peut compter sur "une vendange généreuse et de belle qualité" et que "l'on aura plus de grappes à cueillir".