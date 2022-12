Les dons à la banque alimentaire continuent de baisser en Dordogne

La collecte de la banque alimentaire des 25 et 26 novembre derniers a permis de rassembler 90 tonnes de produits alimentaires et d'hygiène en Dordogne. Et même si la banque alimentaire veut saluer la générosité des Périgourdins, ce chiffre est en baisse par rapport aux années précédentes.

L'an dernier, 105 tonnes avaient été collectées, et même 130 tonnes en 2020. "Il y a un effet du contexte économique, c'est certain. La quasi-totalité des banques alimentaires en France ont baissé entre 8 et 10%", explique Francis Herbert, le président de la banque alimentaire dans le département.

Une nouvelle collecte au printemps

Dix tonnes de moins que l'année dernière, cela représente l'équivalent de 20.000 repas en moins distribués sur l'année. L'association réfléchit donc à organiser une nouvelle collecte, en mai ou juin prochain.