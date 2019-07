"Les dons pleuvent pour Notre-Dame, pourquoi pas nous ?", après les orages, la FDSEA de l'Isère fait appel au mécénat

Faire appel aux entreprises de la région pour financer les aides aux agriculteurs touchés par les violents orages de juin et juillet, voilà l'idée de la FDSEA de l'Isère. Elle a été validée début juillet par le Conseil de l'agriculture départemental. Les dons pourraient être défiscalisés.

Des récoltes détruites à 80%, des centaines de noyers arrachés par le vent, 2 800 agriculteurs de l'Isère ont été touchés par les orages du 15 juin et du 1er juillet dernier. En plus des assurances, des aides apportées par la région Auvergne-Rhône-Alpes et par le département de l'Isère, la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles veut faire appel à la générosité des chefs d'entreprises de la région, grâce à une campagne de mécénat.

Tout le patrimoine français n'est pas à Paris, les touristes viennent aussi voir les campagnes françaises, sans les noyers, l'Isère n'aurait plus le même visage", Jérôme Crozat le président de la FDSEA de l'Isère

Inspiré par la grande générosité des chefs d'entreprises après l'incendie de Notre-Dame de Paris, Jérôme Crozat le président de la FDSEA de l'Isère veut lancer une campagne de mécénat pour soutenir les agriculteurs sinistrés."Tout le patrimoine français n'est pas à Paris, les touristes viennent aussi voir les campagnes françaises, sans les noyers, l'Isère n'aurait plus le même visage".

Des centaines de noyers ont été arrachés pendant les orages, la seule solution pour leurs propriétaires et des les broyer. © Radio France - Lila Lefebvre

L'idée a été validée le 3 juillet dernier lors d'une réunion du Conseil Agricole Départemental de l'Isère. Les instances réfléchissent maintenant à un système de dons défiscalisés.

De son côté la Région Auvergne-Rhône-Alpes a déjà annoncé une aide de cinq millions d'euros pour les agriculteurs de la région. Le département de l'Isère s'est aussi engagé sans donner de chiffre pour le moment.