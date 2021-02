Les dossiers de surendettement de particuliers en baisse de 25 % en 2020 en Charente-Maritime

Le nombre de dossiers de surendettement des particuliers a diminué de 25% en Charente Maritime en 2020. 1223 dépôts de dossier contre plus de 4000 en 2019.

C'est ce qui ressort du bilan annuel de La Banque de France et la tendance est la même à l'échelle nationale. Une baisse d'un quart des dossiers de surendettement en 2020. 1223 contre plus de 4000 l'année précédente en Charente-Maritime. Une tendance qui s'explique notamment par les confinements successifs qui ont empêché certains particuliers de constituer leur dossier. De mars à mai dernier, la courbe est même inversée par rapport à 2019.

L'autre explication c'est que de nombreuses aides d'Etat ont retardé la précarité de certains ménages, les dépenses ont aussi été réduites par la crise sanitaire et beaucoup de Français ont épargné. La Banque de France craint un effet à retardement, la stabilité financière de ces ménages n'étant que temporaire. Il faudra attendre quelques années pour évaluer la tendance, déjà ce mois de janvier 2021, le directeur départemental, Hugues Roux a observé un léger frémissement à la hausse du nombre de demandes.

En Charente-Maritime, ces commissions se tiennent toutes les trois semaines, elles peuvent décider l'effacement de la dette en cas d'insolvabilité ou ré-échelonner les remboursements pour que la situation soit viable pour la personne endettée.

Pour être éligible, il faut être endetté donc, c'est à dire ne pas avoir payé certaines dépenses et savoir qu'on ne pourra pas le faire. Des dépenses de la vie quotidienne, comme des factures, un loyer, un découvert ou un crédit à la consommation. Il n'y a pas de montant minimum pour être considéré comme surendetté : la commission étudie les dossiers au cas par cas et juge s'il vous reste ou non suffisamment d'argent pour vivre en remboursant vos dettes.

Le dossier peut être déposé seul ou à deux. En Charente Maritime 1 surendetté sur 2 est une femme seule âgée de 35 à 54 ans. 70% des débiteurs ne sont pas au chômage.

Dans 75% des cas une solution pérenne est trouvée. Dans le département, l'endettement global des ménages représente 53 millions d'euros.