Les dossiers de surendettement en baisse dans le Gard

Le constat est paradoxal : alors que les taux de pauvreté et de chômage sont plus élevés dans le Gard que dans le reste de la France, on dépose ici aussi, moins de dossiers de surendettement, selon la Banque de France. Moins 7% en 2018. Pour son directeur départemental, c'est la situation économique et un meilleur encadrement du crédit à la consommation qui peuvent expliquer ce phénomène.

Philippe Saigne-Vialleix, directeur de la Banque de France dans le Gard Copier

Dans le Gard, l'an dernier, ce sont 1610 famille qui ont fait appel à la Banque de France pour les aider à résoudre leurs difficultés financières. Leur profil : des personnes seules, de plus de 65 ans. Elles sont également plus nombreuses qu'au plan national à ne pas avoir de revenus salariés. Seulement 15% des familles sont propriétaires .

12 5OO euros d'endettement médian dans le Gard

Pour chaque dossier déposé, la commission de surendettement va s'attacher à trouver une solution. Sa priorité : permettre à la personne de conserver son logement. Si la personne n'a vraiment plus les moyens de payer, les dettes sont effacées purement et simplement. C'est ce qui se passe dans 44% des cas dans le département. Seules les familles en très grande difficulté peuvent déposer des dossiers à plusieurs reprises.

Les personnes qui auraient tendance à abuser de ces facilités d'effacement ne sont pas acceptées par la commission Copier

Toutes les banques ont accès au fichier des personnes endettées

Toutes les personnes qui ont eu recours à la commission de surendettement sont inscrites dans un fichier pendant 5 ans. Toutes les banques y ont accès pour éviter qu'elles n'octroient des prêts qui pourraient déboucher sur de nouveaux incidents de paiement.

Comme il vaut mieux prévenir que guérir, la Banque de France intervient régulièrement dans les établissements scolaires pour expliquer à des élèves de Terminale notamment, comment faire pour gérer correctement son budget. Et éviter, si possible, de se retrouver à découvert. On peut également trouver toutes les réponses aux questions qu'on se pose sur la gestion d'un budget sur son portail : www.mesquestionsdargent.fr