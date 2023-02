Les dossiers de surendettement en baisse de 10% dans les Alpes-Maritimes en 2022

Les dossiers de surendettement sont en baisse de 10% dans les Alpes-Maritimes en 2022. Par comparaison, le repli est de 6% en PACA et de 7% en France métropolitaine. Quasiment divisé par deux depuis 10 ans, la Banque de France a rendu son bilan annuel ce mardi 14 février. En 2022, 2052 dossiers de surendettement ont été déposés dans notre département.

Mais alors, pourquoi certains azuréens se retrouvent-ils surendettés ? Le point commun au départ, c'est un accident de la vie : un décès, un licenciement ou même une séparation. S'en suit une baisse voire une disparition de revenu, et là tout se complique.

D'abord des dettes à la consommation, c'est la catégorie la plus importante que l'on retrouve dans 35% des dossiers. Impossibilité de payer les factures d'électricité ou de chauffage, de faire ses courses, de prendre de l'essence.

On retrouve aussi les dettes immobilières. 3/4 des surendettés dans les Alpes-Maritimes sont locataires. Un loyer que vous partagiez à deux est beaucoup plus difficile à assumer quand vous vous retrouvez tout seul à le payer ou quand vous perdez votre emploi. La logique est la même pour un propriétaire d'appartement ou de maison qui n'arriverait plus à rembourser son prêt.