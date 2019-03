Les douaniers provencaux mobilisés contre le Brexit

Une intersyndicale de la douane porte depuis plusieurs mois des revendications de salaire et de conditions de travail que le Brexit ne fait qu'amplifier.

PACA, France

CFDT, CFTC, CGT, Solidaires, UNS et USD-FO réclament une revalorisation de l'indemnité risque et des heures de nuit et redoute que la mobilisation qu'impose le Brexit à la frontière avec l'Angleterre n'affaiblisse encore les moyens sur le reste du territoire national. L'intersyndicale réclame la poursuite des négociations avec le ministère.

Ce mardi 19 mars, des actions ont été menées à Arles et en Vaucluse. Douze douaniers ont organisé un contrôle renforcé pendant une heure à la mi-journée au péage d'Orange Centre.