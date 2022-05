Les "drive fermiers" ont-ils encore la cote en Creuse ?

Avec la crise sanitaire et les confinements, de nombreux français se sont remis à cuisiner, et à faire plus attention à ce qu'ils mettent dans leur assiette. En Creuse, la vente de produits de la ferme et les "drive paysans" se sont beaucoup développés. Mais qu'en reste-t-il aujourd'hui ?

De nombreux points de vente à emporter de produits de la ferme ont ouvert en Creuse avec la crise sanitaire. Comme à la Quincaillerie numérique de Guéret, où se tient depuis deux ans un "drive" de producteurs tient tous les mardi de 17h à 19h. Les clients viennent y chercher des produits bio et locaux, un bon moyen de reprendre confiance en ce qu'ils mangent après une série de scandales sanitaires dans la grande distribution.

"Non" aux grandes surfaces

Sa petite-fille dans un bras, un cabas dans l'autre, Catherine vient chercher son panier de légumes. "C'est local, c'est bio, c'est important de faire travailler le marcher local tout en limitant nos déplacements", estime-t-elle. Pour Gérard, pas question d'aller faire ses courses en grande surface. "On évite les supermarchés, on fait du marché local. Je mange bio parce que les autres produits peuvent être cancérigènes avec les pesticides", redoute-t-il.

Albine Thouret vend ses formages en "drive" Copier

La demande du bio et du local est de plus en plus forte, surtout après la crise sanitaire. "On a connu une forte hausse au début, puis une petite baisse avec les confinements et compagnie, mais là, ça reprend", affirme Sidonie, qui vend des produits à base de plantes. "Il y a des périodes plus creuses, en fonction des vacances ou autre", juge Alain, bénévole au drive. "On peut monter jusqu'à quarante clients selon la production".